Во время национального оборонного форума разработчиков будет обсуждаться реализация проекта антидронового купола "Муромец", сообщают украинские СМИ. Пройдёт он 19-21 октября при поддержке НАТО в Киеве.
Иранские беспилотники "Герань-2" доставляют много проблем ВСУ. Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что "антидот" для дронов-камикадзе пока не найден.
Проблему хотят решить куполом "Муромец", которым планируют укрыть Киев. Состоять он будет из антидроновых пеленгаторов-перехватчиков, которые смогут предупреждать атаки БПЛА, применяемые ВС РФ.
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Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили в Запорожскую область максимальное количество оружия и солдат за весь период спецоперации, заявили в ВГА региона.