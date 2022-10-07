Киев собираются укрыть куполом "Муромец" для защиты от БПЛА-камикадзе "Герань-2"

Во время национального оборонного форума разработчиков будет обсуждаться реализация проекта антидронового купола "Муромец", сообщают украинские СМИ. Пройдёт он 19-21 октября при поддержке НАТО в Киеве.

Иранские беспилотники "Герань-2" доставляют много проблем ВСУ. Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко заявил, что "антидот" для дронов-камикадзе пока не найден.

Проблему хотят решить куполом "Муромец", которым планируют укрыть Киев. Состоять он будет из антидроновых пеленгаторов-перехватчиков, которые смогут предупреждать атаки БПЛА, применяемые ВС РФ.