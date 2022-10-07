ТОС-1А "Солнцепёк" ВС РФ уничтожила группу иностранных наёмников ВСУ в Запорожье

Военные корреспонденты "Русской весны" сообщают о ликвидации группы иностранных наёмников в районе населённого пункта Пологи в Запорожье. Спецназовцы из Великобритании и Соединённых Штатов Америки были уничтожены из тяжелой огнеметной системы (ТОС) "Солнцепёк". Сообщается, что боевики делали попытку прорваться на территорию России.

ТОС-1А "Солнцепёк" — система, которая работает термобарическими снарядами на расстоянии до 6200 метров. Спасти от поражения может только герметичное пространство, куда не сможет попасть огненное топливо.