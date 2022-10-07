У России будет больше шансов на контрнаступление, если высокоточное оружие, которое Запад поставляет для нужд ВСУ, будет уничтожаться ещё на подступах к фронту. Такого мнения придерживается политолог Владимир Козин.

"Почему "Хаймарсы" до сих пор не уничтожены на дальних подступах? Это обязательно надо делать. Военно-транспортная авиация США, которая привозит и "Хаймарсы", и ракеты к ним, она должна быть уничтожена в воздухе, как только войдёт в украинское воздушное пространство. Танки на открытых платформах идут на огромной скорости из Польши. Почему они не уничтожаются в этот торжественный час? Это легко делать. Это видно всё", — задаётся вопросами Козин во время пресс-конференции в Москве.