В ночь на 8 октября ВСУ нанесли удар по Иловайску, который находится восточнее Донецка.
Украинские боевики выпустили ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Прилёты пришлись в район хранения цистерн с бензином и дизельным топливом. Ближайшие позиции войск Украины находятся в 70-ми километрах от города.
"Русская весна" опубликовала видеоролик с кадрами возгорания. Языки пламени поднимались на дестяки метров, что говорит о больших объёмах топлива.
Ранее сообщалось об уничтожении союзными силами ВС РФ и НМ ДНР колонны американских бронетранспортёров США в Запорожской области. В результате ликвидированы танк, американский БТР М113, захвачена группа украинских боевиков.
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В Новосибирске на сборном пункте скончался ещё один мобилизованный.