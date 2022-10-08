ВСУ нанесли ракетный удар по цистернам с топливом в Иловайске ДНР

В ночь на 8 октября ВСУ нанесли удар по Иловайску, который находится восточнее Донецка.

Украинские боевики выпустили ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Прилёты пришлись в район хранения цистерн с бензином и дизельным топливом. Ближайшие позиции войск Украины находятся в 70-ми километрах от города.

"Русская весна" опубликовала видеоролик с кадрами возгорания. Языки пламени поднимались на дестяки метров, что говорит о больших объёмах топлива.

Ранее сообщалось об уничтожении союзными силами ВС РФ и НМ ДНР колонны американских бронетранспортёров США в Запорожской области. В результате ликвидированы танк, американский БТР М113, захвачена группа украинских боевиков.