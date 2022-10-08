В 6 утра на Крымском мосту произошёл взрыв. Пострадала автомобильная часть сооружения, два пролёта обрушены, арка над судоходной частью моста не повреждена.
Военные обозреватели и корреспонденты ждут от главнокомандующих решительных ответный действий. Так, военкор Александр Коц спрашивает:
"Ну что, может быть теперь начнём? Всем же понятно, что следующей целью наступления ВСУ, в случае потери Херсона, будет Крым? Тонкая красная линия порвалась?"
Следственный Комитет сообщает, что возбуждено уголовное дело по факту подрыва грузового автомобиля на Крымском мосту.
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В Новосибирске на сборном пункте скончался ещё один мобилизованный.