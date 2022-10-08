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Военкор Поддубный назвал подрыв Крымского моста "очень красной линией"

Силовые структуры

Военный корреспондент Евгений Поддубный прокомментировал ситуацию с происшествием на Крымском мосту.

Военкор Поддубный назвал подрыв Крымского моста "очень красной линией"

"Надеюсь, что Крымский мост — это очень красная линия. И я не про Крымской мост, который в Москве", — написал он в своём Telegram-канале.

Крымский мост — важная транспортная артерия, по которой осуществлялось снабжение крымской и херсонской группировок войск. Из-за ЧП не исключается, что задействуют паромную переправу.

Ранее военкор Андрей Руденко предположил, что взрыв произошёл под водой. Эксперт аргументировал это тем, что в начале года Украина получила подводные дроны-камикадзе от Запада. Он считает, что произошедшее объявят бытовой катастрофой.

Также член ГСА Запорожской области Владимир Рогов отметил, что ответственность за восстановление переправы лежит на Украине, поскольку киевская власть долго угрожала атаками на Крымский мост.

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Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Александр Артамонов
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