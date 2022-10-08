Поддубный: теракт на Крымском мосту — продолжение контрнаступления ВСУ на юге

Подрыв Крымского моста взорвал все паблики. Военные аналитики выстраивают версии произошедшего и недоумевают, как такое могло произойти. Михаил Подоляк признал вину Украины, написав в своём Twitter, что Крымский мост — это только начало, а всё незаконное должно быть разрушено.

Военный корреспондент Евгений Поддубный уверен, что подрыв Крымского моста — не что иное, как контрнаступление ВСУ:

"Если вы считаете, что теракт киевского режима на Крымском мосту — это просто так, чтоб позлить жителей России, то нет. Теракт на Крымском мосту — это часть действий по продолжению контрнаступления противника на юге".