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Ходаковский высказался после подрыва Крымского моста: Только благодарность!

Силовые структуры

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский после обрушения фрагмента Крымского моста опубликовал пост, в котором благодарит врагов за науку.

Бывший командир донецкой "Альфы" разместил в своём микроблоге публикацию, в которой обращает внимание на положительные стороны ситуации.

Он уверен, что успехи Украины — это не их заслуги, а всего лишь "наши недоработки".

"Есть ли у меня к ним претензии? Только благодарность! Они показывают нам наши слабые места, они учат нас быстро реагировать на вызовы, воевать, в конце-концов. А самое главное — ух как мотивируют", — написал Ходаковский.

Ранее Александр Ходаковский признал, что одной из ошибок спецоперации на Украине было то, что ВС РФ "следовали самовнушению, что противник слаб".

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Александр Артамонов
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