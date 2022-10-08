Безсонов и Сладков о подрыве Крымского моста: подрывники-смертники или прилёт

Крымский мост повреждён. Рухнули два пролёта в результате подрыва. Криминалисты разбираются в ситуации, а пока военкоры выдвигают свои версии произошедшего сегодня утром.

Александр Сладков считает, что досмотр на въезде на мост должен был быть улучшен в разы.

"Я предполагаю, что если бы у нас стояли системы поиска взрывчатки (газоанализаторы), было бы надежнее. А еще миноразыскные собаки, они гранату на два метра под землей чуют. <…> Можно скептически отнестись: можно взрывчатку спрятать. Эх, ребята, та, что спрятана, мост не взорвет, не те размеры. А уж пять тонн ВВ в грузовике псы бы в секунду учуяли", — выдвигает предложения военкор.

Также он предполагает, что у Киева и Москвы была договоренность по безопасности моста. Но, вероятно, кто-то решил усугубить ситуацию. Однако Сладков считает, что подрывники-смертники — это "не совсем украинская тема".

Главу пресс-службы НМ ДНР Даниила Безсонова и вовсе смущает видео подрыва. Он говорит, что такое количество искр в основном видно во время боевых действий, когда поражающие элементы с высокой скоростью бьются об поверхность после разрыва боеприпаса.

"Искр очень много, поэтому они не от обломков автомобиля, если автомобиль не из чугуна, конечно. Это говорит в пользу прилёта. Однако взрыв очень мощный, должно было тогда прилететь что-то большое. В общем, нужно ждать заключение эксперта-криминалиста и никогда не спешить делать окончательные выводы во всеуслышание", — заключил Безсонов.