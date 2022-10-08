Ветеран "Альфы" о взрыве на Крымском мосту: "Поставили взрыватель по сигналу"

Ветеран "Альфы", подполковник ФСБ Алексей Филатов рассказал, как технически мог быть организован взрыв на Крымском мосту, в результате которого была разрушена часть конструкции.

Президент Союза офицеров ассоциации антитеррора "Альфа", подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов считает, что атаку на Крымский мост совершил или смертник, или водитель, не подозревавший об опасности.

"Загрузили взрывное устройство, поставили взрыватель по сигналу или по телефонному звонку, и в момент нахождения грузовика в нужной точке был произведён взрыв. Водитель мог и не знать об этом", — цитирует слова Филатова издание "Подъём"

Ветеран антитеррористического подразделения предположил, что в грузовике было до половины тонны взрывчатки.

"Эксперты скажут, какой мощности был взрыв, но я не думаю, что там нужно было больше полтонны взрывчатки, чтобы получить такой результат. А полтонны не обязательно запихивать в большой 20-тонный грузовик", — поделился своим мнением Филатов.

Ранее сообщалось, что сумма ущерба от подрыва Крымского моста — до 500 млн рублей.