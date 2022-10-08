Шурыгин озвучил цели РФ после подрыва Крымского моста: тотальное уничтожение

Подрыв Крымского моста разорвал всевозможные "красные линии". Ответить на диверсию нужно решительными действиями, уверен военный эксперт, член "Изборского клуба" Владислав Шурыгин.

"Подрыв Крымского моста — это не нарушение пресловутой "красной линии", это разрыв ста "красных линий", тысячи! Подрыв Крымского моста — это знак того, что никаких "красных линий" просто нет. И дальнейшие игры в "умеренность" и "сдержанность" — это роспись в полном своём бессилии", — написал эксперт в своем Telegram-канале.

Шурыгин считает, что ответ России должен быть достойным. Взрыв на Крымском мосту — это хладнокровная работа группы украинских и иностранных профессионалов.

"Достойный ответ на взрыв моста — это тотальное уничтожение всей критической инфраструктуры Украины. Её энергетической системы, её мостов, её плотин, её узлов связи. Достойный ответ — это уничтожение знаковых государственных центров: банковой, СБУ, Министерства обороны, дома правительства. Достойный ответ — это выведение из неприкосновенности украинского политического и военного руководства — удары по их убежищам, охота на них. Достойный ответ — это, наконец, военное положение в пограничных регионах и Крыму. Не будет этого — и мы скоро увидим взрывы мостов через Обь и Лену", — резко высказывается военный эксперт.