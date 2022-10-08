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Шурыгин озвучил цели РФ после подрыва Крымского моста: тотальное уничтожение

Силовые структуры

Подрыв Крымского моста разорвал всевозможные "красные линии". Ответить на диверсию нужно решительными действиями, уверен военный эксперт, член "Изборского клуба" Владислав Шурыгин.

Шурыгин озвучил цели РФ после подрыва Крымского моста: тотальное уничтожение

"Подрыв Крымского моста — это не нарушение пресловутой "красной линии", это разрыв ста "красных линий", тысячи! Подрыв Крымского моста — это знак того, что никаких "красных линий" просто нет. И дальнейшие игры в "умеренность" и "сдержанность" — это роспись в полном своём бессилии", — написал эксперт в своем Telegram-канале.

Шурыгин считает, что ответ России должен быть достойным. Взрыв на Крымском мосту — это хладнокровная работа группы украинских и иностранных профессионалов.

"Достойный ответ на взрыв моста — это тотальное уничтожение всей критической инфраструктуры Украины. Её энергетической системы, её мостов, её плотин, её узлов связи. Достойный ответ — это уничтожение знаковых государственных центров: банковой, СБУ, Министерства обороны, дома правительства. Достойный ответ — это выведение из неприкосновенности украинского политического и военного руководства — удары по их убежищам, охота на них. Достойный ответ — это, наконец, военное положение в пограничных регионах и Крыму. Не будет этого — и мы скоро увидим взрывы мостов через Обь и Лену", — резко высказывается военный эксперт.

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Автор: Инна Винникова, Куратор: Александр Артамонов
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