Арестович о Крымском мосте: Никакие ультиматумы, включая ядерные, не остановят

Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович ранее заверял, что ВСУ не имеет технических возможностей взорвать Крымский мост. Вероятно, он блефовал.

В своих выступлениях украинский военный аналитик говорил, что Украине нечем бить по Крымскому мосту.

Арестович настойчиво заявлял о неуязвимости Крымского моста.

"Крымскому мосту ничего не грозит. Его можно уничтожить только тактическим ядерным оружием.

Либо если в него 300 томагавков прилетит одновременно", — говорил военный обозреватель.

При этом помощник Зеленского заявлял, что Украина игнорирует тот факт, что Россия признаёт территорию Крыма своей.

"Никакие их ультиматумы, включая ядерные не остановят нас перед тем, чтобы продолжать освобождать свою территорию. Об этом многократно заявили официальные лица Украины", — рассказывал Арестович.

Ранее сообщалось, что спецслужбы выясняют, как взорвавшийся грузовик въехал на Крымский мост.