На Украине опасаются мести русских после атаки Крымского моста

Российское общество высказало настолько консолидированное негодование после разрушения части Крымского моста, что на Украине, власти которой фактически взяли на себя ответственность за произошедшее, теперь опасаются мести русских.

"Ожидаются обстрелы ТЭЦ, жилых кварталов, бомбоубежищ с людьми, а также вбросы фейков и лживых новостей", — высказывают опасения украинские пропагандистские источники.

По их мнению, "русские теперь всеми силами будут пытаться отомстить Украине". Очевидно, до атаки, приведшей к частичному разрушению Крымского моста, подобные мысли не приходили в голову украинским пропагандистам.

Согласно предварительным данным, Крымский мост получил повреждения около шести утра 8 октября. На мосту взорвался грузовик, в результате взрыва загорелись цистерны с нефтепродуктами. Коллективный Запад, поддерживающий Украину, особенно и не скрывает, чьих рук это дело.