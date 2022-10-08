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ВС РФ нанесли мощный удар по объектам ВСУ в Запорожье

Силовые структуры

ВС РФ продолжают активные боевые действия специальной военной операции и уничтожают военные объекты противника.

Ночью, 8 октября, в областном центре Запорожья, временно находящегося под контролем режима Зеленского, были слышны взрывы. Заработала воздушная тревога. На местах поднялись столпы дыма.

Армия России нанесла мощный ракетный удар по объектам, которые используются украинскими боевиками и иностранными наёмниками в качестве военных баз и мест хранения оружия и боеприпасов.

"Русская Весна" опубликовала видеоролик с места событий.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщает, что высокоточные крылатые ракеты бьют точно по целям и не представляют угрозу для мирных жителей.

Ранее сообщалось об успехах группировки "О" на Лиманском направлении.

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Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Александр Артамонов
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