Стремоусов: ВСУ упёрлись в эшелонированную оборону в Херсонской области

Вооружённые силы Украины (ВСУ) столкнулись с эшелонированной обороной РФ на территории Херсонской области. Об этом сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

По его словам, на линии боевого соприкосновения сохраняется стабильная ситуация. В интервью РИА Новости он отметил, что прорывы украинской армии исключены.

"ВСУ упёрлись в эшелонированную оборону", — указал представитель администрации.

Ранее Стремоусов заявил, что украинские боевики не смогут зайти в Херсон, Берислав и Новую Каховку, ведь российские военные выстроили в этих населённых пунктах надёжную оборонительную линию. Кроме того, он подчеркнул: мирному населению ничего не угрожает.

В четверг, 6 октября, российские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили удар ВСУ из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по Антоновскому мосту в Херсонской области.