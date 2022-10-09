NYT: возмездие РФ за взрыв Крымского моста может быть быстрым и разрушительным

Западные СМИ продолжают осуществлять попытки анализа прогремевшего 8 октября взрыва на Крымском мосту. Озвучиваются предположения о возмездии РФ за этот акт агрессии. Однако для журналистов остаётся загадкой, какой именно может быть месть Кремля за повреждение мирного объекта.

В The Guardian отметили, что Крымский мост является жемчужиной "в короне инфраструктурных проектов" Москвы. Автор материала подчеркнул, что атака была символично организована на следующий день после дня рождения российского президента Владимира Путина. Однако, по его мнению, остаётся "большим вопросом" то, какой последует ответ.

В американском The New York Times также порассуждали о возможных последствиях взрыва. В издании отмечается, что к вечеру субботы железнодорожные пути на мосту были отремонтированы. При этом автор напоминает, что в РФ призывают к резкому ответу на атаку.

"После взрыва российские официальные лица вместе со всё более воинственными военными блогерами страны не стали ждать подтверждения того, что Украина несёт ответственность, и призвали к быстрому и разрушительному ответу", — пишет издание.