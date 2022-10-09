Военкор Сладков о ЧП на Крымском мосту: ждём, когда хлопнет в Москве

Военный журналист Александр Сладков высказал своё мнение о том, каким должен быть ответ России на подрыв Крымского моста.

Он считает, что "красная линия", о которой так часто говорили различные политики и эксперты, ещё не превратилась в лиловую, но если снова не предпринять жёстких ответных действий, то это обязательно произойдёт. И теракты будут уже в столице.

"Ждём когда хлопнет в Москве. А там обязательно хлопнет, при таких-то ожиданиях. Я понимаю, что есть дипломатия, тонкая вязь договорённостей и решений, нюансы закулисной игры", — написал военкор в своём Telegram-канале.

Репортёр добавил, что нашу "тормознутость" никто не воспринимает, как выдержанность и стойкость. Воспринимают её, минимум, как глупость, а то и трусость, заключил он.