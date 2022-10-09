Глава фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов призвал срочно ввести режим контртеррористической операции на Украине и в приграничных зонах.
По его словам, такое решение позволит ответить на все провокации со стороны Украины. Депутат убеждён: ЧП на Крымском мосту было "открыто приурочено" к юбилею российского президента Владимира Путина.
Парламентарий считает, что промышленную, энергетическую и транспортную инфраструктуру Украины не следует рассматривать как гражданскую после инцидента в Крыму.
"Необходимо срочно ввести режим контртеррористической операции на территории Украины и в приграничных зонах", — подчеркнул Миронов.
Вооружённые силы РФ должны ответить на подрыв Крымского моста "жёстко, чётко и понятно", заключил депутат.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что только Путин может превратить специальную военную операцию в контртеррористическую.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Вице-спикер Государственной Думы Пётр Толстой рассказал об украинских объектах, которые надо уничтожить в ответ на теракт на Крымском мосту.