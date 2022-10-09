Миронов призвал срочно перейти к контртеррористической операции на Украине

Глава фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов призвал срочно ввести режим контртеррористической операции на Украине и в приграничных зонах.

По его словам, такое решение позволит ответить на все провокации со стороны Украины. Депутат убеждён: ЧП на Крымском мосту было "открыто приурочено" к юбилею российского президента Владимира Путина.

Парламентарий считает, что промышленную, энергетическую и транспортную инфраструктуру Украины не следует рассматривать как гражданскую после инцидента в Крыму.

"Необходимо срочно ввести режим контртеррористической операции на территории Украины и в приграничных зонах", — подчеркнул Миронов.

Вооружённые силы РФ должны ответить на подрыв Крымского моста "жёстко, чётко и понятно", заключил депутат.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что только Путин может превратить специальную военную операцию в контртеррористическую.