Безсонов: боевики 35-й бригады морпехов ВСУ жалуются, что их "кинули" командиры

Националисты из 35-й бригады морских пехотинцев Вооружённых сил Украины жалуются, что их опять обмануло командование.

Об этом в своём аккаунте Telegram-канала сообщает первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.

"Украинские вояки из 35-й бригады морской пехоты, находящиеся на Херсонском направлении, жалуются на своё командование, которое их в очередной раз кинуло. Отправили в наступление без поддержки артиллерии и брони", — в частности, пишет ополченец.

По его словам, комбат нацистов "дал им гарантии успешного наступления", заявив, что раз они морпехи Украины, то, дескать, с ними бог.

В итоге, из тысячи наступающих бандеровцев больше половины уничтожены, подытожил Безсонов.