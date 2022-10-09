Националисты из 35-й бригады морских пехотинцев Вооружённых сил Украины жалуются, что их опять обмануло командование.
Об этом в своём аккаунте Telegram-канала сообщает первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.
"Украинские вояки из 35-й бригады морской пехоты, находящиеся на Херсонском направлении, жалуются на своё командование, которое их в очередной раз кинуло. Отправили в наступление без поддержки артиллерии и брони", — в частности, пишет ополченец.
По его словам, комбат нацистов "дал им гарантии успешного наступления", заявив, что раз они морпехи Украины, то, дескать, с ними бог.
В итоге, из тысячи наступающих бандеровцев больше половины уничтожены, подытожил Безсонов.
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