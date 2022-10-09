В Ясиноватском районе ДНР продолжаются активные боевые действия. В арсенале ВС РФ — реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Град". С их помощью наши войска уничтожают укрепрайоны ВСУ, которые противник создавал в течение нескольких лет.
Как сообщает военный корреспондент, автор Telegram-канала WarGonzo Семён Пегов, российские бойцы буквально "пропалывают" лесопосадку в районе села Опытное. Источник публикует видеоролик, демонстрирующий работу РСЗО "Град" на данном участке фронта.
Ранее сообщалось, что натиск противника на Херсонском направлении удалось остановить.
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