WarGonzo: ВС РФ уничтожили укрепрайоны ВСУ в районе Опытного ударами РСЗО "Град"

В Ясиноватском районе ДНР продолжаются активные боевые действия. В арсенале ВС РФ — реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Град". С их помощью наши войска уничтожают укрепрайоны ВСУ, которые противник создавал в течение нескольких лет.

Как сообщает военный корреспондент, автор Telegram-канала WarGonzo Семён Пегов, российские бойцы буквально "пропалывают" лесопосадку в районе села Опытное. Источник публикует видеоролик, демонстрирующий работу РСЗО "Град" на данном участке фронта.

Ранее сообщалось, что натиск противника на Херсонском направлении удалось остановить.