Военкор Котенок заявил, что будут новые попытки подрыва Крымского моста

Военкор Юрий Котенок прокомментировал ситуацию с подрывом Крымского моста, а также выдвинул свою версию произошедшего.

Он считает, что взрыв был инициирован снизу из-под воды. По его мнению, сделать так, чтобы в одной точке совпали все три элемента — подводный аппарат, фура и поезд — сложно, но реально.

"Если же допустить, что водитель Махир Юсубов — не жертва, а соучастник, то всё намного проще. Однако в таком случае непонятно, зачем было бить из-под воды, если Юсубова удалось завербовать под "шахит-атаку" или под перевозку груза, в котором был заложен взрыватель", — отметил он.

Котенок считает, могло быть несколько грузовых автомобилей, идущих с определёнными интервалами с расчётом на совпадение с прохождением железнодорожного состава.

"По расчётам, последствия, конечно, должны были оказаться куда серьёзнее. А значит, будут новые попытки", — сказал военкор.

Ранее Котенок заявлял, что после подрыва Крымского моста Киев пойдёт "на бис".