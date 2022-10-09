Субботний теракт на Крымском мосту всколыхнул, без преувеличения, всё российское общество. Весь день россияне ждали, что вот-вот начнёт реализовываться обещание экс-президента Дмитрия Медведева, ранее предупреждавшего, что Украина, если решится атаковать Крым, в качестве ответки получит "настоящий Армагеддон".
Пока командование армии решает, что делать с празднующим перемогу Киевом, военные на фронте действуют.
Например, бойцы 384-го отдельного морского разведпункта Черноморского флота опубликовали небольшое видео, центр композиции на котором — "икебана" из нашивок, погон и личного оружия "денацифицированных и демилитаризованных" ВСУшников.
Как рассказывает за кадром боец подразделения, все продемонстрированные "трофеи" принадлежали уничтоженным под Красным Лиманом нацистам.
Морские разведчики пояснили, что это их личная "маленькая ответочка" за Крымский мост и заверили, что в самое ближайшее время будет и реальный большой ответ украинским нацистам.
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