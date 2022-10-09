Киев нуждается в увеличении поставок западного оружия, ведь после инцидента на Крымском мосту конфликтная ситуация может обостриться, заявил советник руководителя МВД Украины Антон Геращенко.
В беседе с Newsweek он назвал вероятность эскалации со стороны российского лидера Владимира Путина "высокой". По его словам, власти Украины не требуют, чтобы Запад напрямую вмешивался в боевые действия.
"Мы просим предоставить больше оружия", — сказал советник главы МВД.
Он также подчеркнул: украинской армии нужны американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, танки и бронетехника.
Ранее руководитель фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов призвал срочно ввести режим контртеррористической операции на Украине и в приграничных зонах. Как пояснил парламентарий, такое решение позволит ответить на провокации киевского режима, связанные с подрывом Крымского моста.
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