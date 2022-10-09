МО РФ: военные ВСУ пытались прорвать российскую оборону у Кисловки и Куземовки

Вооружённые силы Украины (ВСУ) безуспешно пытались прорвать российскую оборону в районе Кисловки (Харьковская область) и Куземовки (ЛНР). Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По информации ведомства, Киев намеревался организовать атаку с помощью сил двух батальонов 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, которые были усилены наёмными военнослужащими.

"Все атаки противника отражены", — прокомментировали в Министерстве обороны России.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули: Вооружённые силы РФ уничтожили свыше 50 националистов, несколько боевых бронированных машин и один танк.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что киевский режим сосредоточил сотни единиц техники и более 40 тысяч военных рядом с линией боевого соприкосновения в Херсонской области, на границе с Луганской Народной Республикой и на севере ДНР.