Вооружённые силы Украины (ВСУ) безуспешно пытались прорвать российскую оборону в районе Кисловки (Харьковская область) и Куземовки (ЛНР). Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
По информации ведомства, Киев намеревался организовать атаку с помощью сил двух батальонов 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, которые были усилены наёмными военнослужащими.
"Все атаки противника отражены", — прокомментировали в Министерстве обороны России.
Кроме того, в ведомстве подчеркнули: Вооружённые силы РФ уничтожили свыше 50 националистов, несколько боевых бронированных машин и один танк.
Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что киевский режим сосредоточил сотни единиц техники и более 40 тысяч военных рядом с линией боевого соприкосновения в Херсонской области, на границе с Луганской Народной Республикой и на севере ДНР.
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