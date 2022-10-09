Вооружённые силы России сорвали попытку сосредоточения украинских подразделений в Херсонской области. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
По информации ведомства, российские артиллеристы нанесли удары по 128-й горно-штурмовой бригаде украинской армии возле Новой Каменки.
Кроме того, они поразили военную технику, живую силу и пять колонн ВСУ на позициях рядом с населёнными пунктами Червоное, Нововоскресенское и Петропавловка Херсонской области.
"ВСУ потеряли свыше 80 военнослужащих", — прокомментировали в Минобороны РФ.
Российская армия также уничтожила два украинских танка, свыше 20 бронеавтомобилей, семь боевых машин пехоты, две американские гаубицы M777, самоходную установку "Краб", произведённую в Польше.
Ранее стало известно, что ВСУ безуспешно пытались прорвать оборону РФ в районе Кисловки и Куземовки. Киев потерял больше 50 солдат на этом направлении.
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