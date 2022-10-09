Экипаж российской БМП до последнего снаряда отражал атаки ВСУ

Экипаж российской боевой машины пехоты (БМП-2М) в смертельном бою до последнего отражал атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ). Видеокадры появились в соцсети.

Беспилотник украинских нацистов вёл наблюдение за передвижением БМП армии России с новым боевым модулем "Бережок" и сбросил несколько бомб.

На кадрах по боевой машине прилетает снаряд, который обездвиживает её. Затем враг ведёт постоянный огонь, однако наш экипаж продолжает бой до последнего снаряда.

Ранее военкоры рассказали о засаде, которую бойцы "Отважных" устроили для бронеавтомобиля ВСУ. Машина подорвалась на мине, выжить удалось не всем.