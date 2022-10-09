Леонков: на совещании Совбеза будут определять "КТО или СВО"?

Сегодня, в воскресенье, 9 октября, появилась информация, что президент Российской Федерации Владимир Путин 10 октября проведёт совещание с членами Совета безопасности РФ.

Данную информацию предоставил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Многие обозреватели ожидают, что на заседании будут определять дальнейший статус специальной операции на Украине.

"Похоже, что вопрос "КТО или СВО?" будет решаться на заседании Совета безопасности России в понедельник, 10 октября. Да и Дмитрию Медведеву не грех там напомнить про обещанный "Судный день", — прокомментировал информацию о заседании Совбеза военный эксперт Алексей Леонков.