В Киеве слышны взрывы, звучат сирены воздушной тревоги

В воскресенье вечером в украинских соцсетях появились сообщения о взрывах в Киеве. В городе, как и в большинстве областей Украины, была объявлена воздушная тревога.

Однако позже взрывы, которые слышали жители украинской столицы, объяснили проведением работ по разминированию в районе Пущи-Водицы.

Российский политолог Марат Баширов предположил, что взрывы в Киеве — это, вероятно, удары российских ракет.

"Но, не факт. Ждём объяснений куда попали", — написал эксперт в своём Telegram-канале.

Ранее телеведущий Владимир Соловьёв заявил, что у России есть оружие, способное уничтожить весь Киев "одним ударом".