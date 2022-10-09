В воскресенье вечером в украинских соцсетях появились сообщения о взрывах в Киеве. В городе, как и в большинстве областей Украины, была объявлена воздушная тревога.
Однако позже взрывы, которые слышали жители украинской столицы, объяснили проведением работ по разминированию в районе Пущи-Водицы.
Российский политолог Марат Баширов предположил, что взрывы в Киеве — это, вероятно, удары российских ракет.
"Но, не факт. Ждём объяснений куда попали", — написал эксперт в своём Telegram-канале.
Ранее телеведущий Владимир Соловьёв заявил, что у России есть оружие, способное уничтожить весь Киев "одним ударом".
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