Спецназ "Отважных" ударил из РСЗО "Град" по скоплению ВСУ у Кременной

ВС РФ продолжают активные боевые действия специальной военной операции по освобождению Донбасса. Армия противника отправляет диверсионно-разведывательные группы для того, чтобы "нащупать" слабые места российской обороны.

В арсенале группировки "О" имеются тепловизионные приборы, которые позволяют вести наблюдение круглосуточно. В районе Сватово — Кременная бойцы спецназа обнаружили скопление вражеских сил и навели на них тяжёлые РСЗО "Град", пишет "Русская Весна".

Согласно сообщениям разведчиков, огонь поразил несколько машин ВСУ, а также членов личного состава, находившихся на одной из лесополос.