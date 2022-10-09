ВС РФ продолжают активные боевые действия специальной военной операции по освобождению Донбасса. Армия противника отправляет диверсионно-разведывательные группы для того, чтобы "нащупать" слабые места российской обороны.
В арсенале группировки "О" имеются тепловизионные приборы, которые позволяют вести наблюдение круглосуточно. В районе Сватово — Кременная бойцы спецназа обнаружили скопление вражеских сил и навели на них тяжёлые РСЗО "Град", пишет "Русская Весна".
Согласно сообщениям разведчиков, огонь поразил несколько машин ВСУ, а также членов личного состава, находившихся на одной из лесополос.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Вице-спикер Государственной Думы Пётр Толстой рассказал об украинских объектах, которые надо уничтожить в ответ на теракт на Крымском мосту.