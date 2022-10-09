Офицер разведки США: у НАТО будут проблемы с поставками оружия Киеву этой зимой

Перебои с поставками вооружения Киеву возникнут уже этой зимой из-за тяжёлого положения в американском оборонном секторе. Такое мнение высказал офицер военной разведки США Джозеф Донато в статье The National Interest.

Он заявил, что оборонная промышленная база Соединённых Штатов уже испытывает трудности с поставками вооружений на Украину, а запасы критически важных боеприпасов сокращаются.

Военный считает, что американцы и их союзники с трудом смогут обеспечить Вооружённые силы Украины (ВСУ) этой зимой при нынешнем темпе стрельбы.

Разведчик предложил Вашингтону вынудить правительство Зеленского пойти на "мир, предполагающий уступки Украины России" вместо расширения обязательств перед Киевом в ожидании его полной победы.

По мнению Донато, такой шаг не подорвёт американский авторитет в Европе и напомнит миру о стратегических приоритетах США, которые заключаются в "сдерживании Китая".

Ранее глава минобороны Румынии назвал переговоры единственным шансом завершить конфликт России и Украины.