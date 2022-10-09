Коц объяснил схему доставки взрывчатки на Крымский мост для совершения теракта

Военный корреспондент Александр Коц описал схему доставки взрывчатки на Крымский мост для совершения теракта. По его информации, в операции участвовали две большегрузные машины.

"Груз — 22 поддона плёнки по 9 рулонов на каждом (один поддон весит около тонны) — прибыл по морю в грузинский порт Поти из Болгарии. Заказчиком выступал гражданин Украины. Далее он был погружен на фуру с иностранными номерами, водитель общался с заказчиком по WhatsApp. Из Поти грузовик отправился в Армению, где груз был растаможен по правилам Таможенного союза. Затем машина снова въехала в Грузию, а из неё — на территорию РФ через КПП Верхний Ларс. Конечной точкой был город Армавир, где поддоны перегрузили на другую фуру, которая отправилась в сторону Крыма", — сообщает Коц.

Вероятно, взрывчатое вещество было заложено в рулоны с плёнкой таким образом, что рентген её не обнаружил, высказывает своё мнение военкор. По его словам, сделано это было в Болгарии, а это значит, что в теракте на Крымском мосту принимали участие не только Украина, но и иностранные спецслужбы.

СК РФ ведёт дело о подрыве моста. Водитель первого грузовика уже даёт свои показания, он, скорее всего, был использован организаторами теракта вслепую, заявил Коц.