New York Times: украинский офицер назвал проблему ВСУ

В Вооружённых силах Украины (ВСУ) отмечается дефицит украинских инструкторов. Об этом заявил офицер Алексей Олексюк в беседе с изданием New York Times.

Эта проблема играет важную роль, несмотря на "поток молодых людей, ожидающих своей очереди на вступление в армию", пишет газета.

По словам Олексюка, все украинские инструкторы находятся на передовой, ранены или погибли.

Отставной американский полковник Эндрю Мельбурн, который приехал на Украину и разработал пятидневный курс для подготовки местных военных, также признал, что недели безнадежно мало для подготовки к бою. Однако это лучше, чем ничего, заключил он.