Российские военные раскрыли замысел Вооружённых сил Украины (ВСУ) и уничтожили колонну техники противника между селами Сухой Ставок и Костромка в Херсонской области. Видео боя появилось в Сети.
Скопление из примерно 10 украинских танков, а также более 20 бронетранспортёров (БТР) и боевых машин пехоты (БМП) с десантом, которые выходили на рубеж атаки для наступления на российские позиции, было обнаружено с воздуха.
ВС РФ провели упреждающую танковую атаку, обратив противника в бегство. Российская артиллерия методично расстреляла уходящие по степи бронемашины.
Уничтожение двух украинских танков, четырёх БМП, одной БРДМ-2 и нескольких единиц вспомогательной техники было подтверждено объективным контролем. Потери ВСУ в живой силе составили более взвода убитыми.
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