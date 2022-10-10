ВС РФ уничтожили колонну ВСУ под Костромкой в Херсонской области

Российские военные раскрыли замысел Вооружённых сил Украины (ВСУ) и уничтожили колонну техники противника между селами Сухой Ставок и Костромка в Херсонской области. Видео боя появилось в Сети.

Скопление из примерно 10 украинских танков, а также более 20 бронетранспортёров (БТР) и боевых машин пехоты (БМП) с десантом, которые выходили на рубеж атаки для наступления на российские позиции, было обнаружено с воздуха.

ВС РФ провели упреждающую танковую атаку, обратив противника в бегство. Российская артиллерия методично расстреляла уходящие по степи бронемашины.

Уничтожение двух украинских танков, четырёх БМП, одной БРДМ-2 и нескольких единиц вспомогательной техники было подтверждено объективным контролем. Потери ВСУ в живой силе составили более взвода убитыми.