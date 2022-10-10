Что будет сегодня на Совете безопасности, посвящённом подрыву Крымского моста, мало кто знает. Но единственный человек, который анонсировал возможные решения — это Дмитрий Медведев. Такое мнение высказал политолог Марат Баширов.
Эксперт привёл слова Медведева, который заявил, что "все доклады и выводы сделаны", добавив, что ответом России на это преступление может быть только прямое уничтожение террористов, как это и принято в мире.
"Думаю, что он единственный из членов СБ, у кого есть право делать такие публичные заявления. Вопросы: как они собираются это реализовывать и кого запишут в состав террористов — до какого уровня поднимут планку?" — написал аналитик в своём Telegram-канале.
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