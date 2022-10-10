Расчёт гаубицы "Мста-Б" ВС РФ уничтожил украинскую ДРГ

Расчёт 152-мм гаубицы "Мста-Б" уничтожил диверсионную группу разведчиков Вооружённых сил Украины (ВСУ). О своей работе рассказал на видео командир орудия Иван.

По его словам, бойцы ведут огонь на расстоянии от 12 до 23 километров, поражая живую силу и технику противника.

Российским военным стало известно о расположении украинских диверсантов в одном из домов в заброшенном садовом кооперативе. Координаты цели были переданы артиллеристам.

Цель была успешно поражена, выполнение боевой задачи в режиме реального времени контролировалось с помощью беспилотников.

Ранее в Сети появилось видео уничтожения колонны техники ВСУ под Костромкой в Херсонской области.