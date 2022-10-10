Российские военные взорвали автомобильный и железнодорожный мосты на подступах к Сватово, где сейчас пытаются идти в атаку боевики ВСУ, сообщили в Генштабе Украины в сводке на 10 октября.
Кроме того, наступление ВС РФ идёт по двум направлениям.
"Противник наступает на Бахмутском и Авдеевском направлениях. А именно: населённых пунктах Озаряновка, Каменка, Первомайское и Невельское, — сообщили в украинском Генштабе этим утром. — Противник взорвал автомобильный и железнодорожный мосты на подступах к Сватово, куда сейчас наступают ВСУ".
Кроме того, украинские формирования отчитались, что за ночь нанесли авиацией 24 удара. По каким районам, в Генштабе не уточнили.
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