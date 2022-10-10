Расчёт РСЗО "Ураган" ВС РФ уничтожил группу диверсантов ВСУ под Донецком

Военные армии России продолжают уничтожать позиции украинских боевиков, применяя реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Ураган". Об этом рассказал на видео корреспондент "Звезды".

Артиллеристы Восточного военного округа наносят удары по скоплениям противника в Донецкой Народной Республике. При этом залогом успешной работы расчёта РСЗО является быстрая смена позиций и тщательная маскировка, отметил репортёр.

"Противник даже не догадывается, где прячется машина. Очередной залп будет неожиданностью для ВСУ", — добавил журналист телеканала.

Заместитель командира орудия с позывным "Кадр" сообщил, что "Ураган" — очень хорошая поддержка для российской пехоты.

Координаты целей расчёт получает и от воздушной разведки. Так, дрон вновь зафиксировал попытку прорыва диверсионной группы ВСУ в количестве около 50 человек и нескольких БМП. Данные разведки были оперативно переданы в командный пункт, откуда их получил расчёт "Урагана". Далее последовал манёвр, отработанный до автоматизма, и поражение цели в течение двух минут.