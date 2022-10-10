Сегодня утром, 10 октября, в разных частях Украины прогремели взрывы. Сообщалось о поражении объектов в Киеве. Взрывы также зафиксированы в Днепропетровске.
Военкоры "Русской весны" публикуют видеокадры, на которых можно увидеть столбы дыма над поражёнными объектами в Днепропетровске. По данным издания, взрывы вызваны прилётом ракет. Информации о характере объектов и повреждениях пока нет.
Вчера удары были нанесены в Запорожской области. По расположению 55-й артиллерийской бригады ВСУ отработали барражирующие боеприпасы "Герани-2".
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