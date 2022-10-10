РВ: "Призрачная" пушка сдерживает наступление ВСУ в ходе тяжёлых боев на юге

На Херсонском направлении продолжаются ожесточённые боевые действия. ВС Украины не оставляют попыток наступления на южном фронте, российским силам удаётся сдерживать натиск противника. В этом им помогает в том числе и огневая поддержка артиллерии.

Военкоры "Русской весны" публикуют видеоролик, на котором можно увидеть работу хорошо замаскированной в лесополосе "призрачной пушки", расположение которой ВСУ никак не удаётся выявить. В составе артиллерийского расчёта — дагестанец, тувинец, сибиряк и наводчик Курбан, сообщает издание. Бойцы работают круглосуточно, нанося ощутимые потери противнику.

Ранее сообщалось о прогремевших взрывах в центре Киева.