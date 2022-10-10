На Херсонском направлении продолжаются ожесточённые боевые действия. ВС Украины не оставляют попыток наступления на южном фронте, российским силам удаётся сдерживать натиск противника. В этом им помогает в том числе и огневая поддержка артиллерии.
Военкоры "Русской весны" публикуют видеоролик, на котором можно увидеть работу хорошо замаскированной в лесополосе "призрачной пушки", расположение которой ВСУ никак не удаётся выявить. В составе артиллерийского расчёта — дагестанец, тувинец, сибиряк и наводчик Курбан, сообщает издание. Бойцы работают круглосуточно, нанося ощутимые потери противнику.
Ранее сообщалось о прогремевших взрывах в центре Киева.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Алексей Леонков рассказал про комплексы РЭБ, которые заставляют ВСУ бить по своим позициям.