Кива: "Один из ударов по Киеву был нанесён по базе и штабу "Азова*"

Сегодня, 10 октября, утро в Киеве началось со взрывов.

По информации мэра столицы Украины Виталия Кличко, ракетный удар нанесён по самому центру города — по Шевченковскому району.

Бывший нардеп Верховной Рады Украины Илья Кива со ссылкой на свои источники сообщил, что уничтожена база одного их националистических батальонов.

"Один из ударов по Киеву был нанесён по базе и штабу "Азова*", — в Telegram-канале пишет экс-парламентарий Украины.

Также он отметил, что в воздухе над Украиной около тридцати ракет.

* - признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.