Взрыв в центре Киева попал в прямой эфир телеканала BBC

Сегодня утром, 10 октября, в центре Киева раздались взрывы. Есть сообщения, что один из прилётов ракет пришёлся на улицу Владимирскую рядом с памятником Михаилу Грушевскому, где находится здание Службы безопасности Украины (СБУ), а недалеко — офис президента страны Владимира Зеленского.

Момент взрыва прервал вещание эфира BBC. Telegram-каналы публикуют кадры, когда журналисту пришлось прервать свою речь и спешно покинуть местоположение из-за начавшихся взрывов, звуки которых слышны и в ролике.

Сегодня взрывы прогремели в Днепропетровске, а также в Житомирской, Тернопольской, Львовской, Полтавской и Киевской областях.