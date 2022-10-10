Сегодня утром, 10 октября, в центре Киева раздались взрывы. Есть сообщения, что один из прилётов ракет пришёлся на улицу Владимирскую рядом с памятником Михаилу Грушевскому, где находится здание Службы безопасности Украины (СБУ), а недалеко — офис президента страны Владимира Зеленского.
Момент взрыва прервал вещание эфира BBC. Telegram-каналы публикуют кадры, когда журналисту пришлось прервать свою речь и спешно покинуть местоположение из-за начавшихся взрывов, звуки которых слышны и в ролике.
Сегодня взрывы прогремели в Днепропетровске, а также в Житомирской, Тернопольской, Львовской, Полтавской и Киевской областях.
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