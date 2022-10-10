В Киеве после ударов ракет остановлено движение метро

После утренних ракетных ударов по центру Киева в городе остановлено движение поездов по красной ветке метро. Киевская мэрия объявила, что все станции будут работать как укрытия.

Новые взрывы в Киеве подтвердил и советник главы МВД Антон Геращенко. Он призвал всех жителей оставаться в укрытиях.