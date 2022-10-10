После утренних ракетных ударов по центру Киева в городе остановлено движение поездов по красной ветке метро. Киевская мэрия объявила, что все станции будут работать как укрытия.
Новые взрывы в Киеве подтвердил и советник главы МВД Антон Геращенко. Он призвал всех жителей оставаться в укрытиях.
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Алексей Леонков рассказал про комплексы РЭБ, которые заставляют ВСУ бить по своим позициям.