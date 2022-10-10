Сегодня, 10 октября, в Киеве слышны взрывы и повсюду видны пожары.
Несколько ракет прилетело по военным объектам города, а ещё десятки летят в разные точки Украины.
Об этом сообщает военный корреспондент Андрей Руденко.
"Как-то вся прыть укров пропала. И не видно радости, как это было в их чатах после удара по центру Донецка или подрыва Крымского моста", — пишет в аккаунте мессенджера военкор.
Он отметил, что во многих городах Украины сейчас пропали электричество и Интернет. Также он показывает видео, на кадрах которого видны последствия демилитаризации и денацификации Украины.
"Зеленский долго выпрашивал жёстких действий со стороны Москвы. Всё, что сегодня происходит, на совести этого кровавого клоуна", — подытожил Руденко.
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