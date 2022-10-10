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Военкор: "Зеленский долго выпрашивал жёстких действий со стороны Москвы"

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Сегодня, 10 октября, в Киеве слышны взрывы и повсюду видны пожары.

Несколько ракет прилетело по военным объектам города, а ещё десятки летят в разные точки Украины.

Об этом сообщает военный корреспондент Андрей Руденко.

"Как-то вся прыть укров пропала. И не видно радости, как это было в их чатах после удара по центру Донецка или подрыва Крымского моста", — пишет в аккаунте мессенджера военкор.

Он отметил, что во многих городах Украины сейчас пропали электричество и Интернет. Также он показывает видео, на кадрах которого видны последствия демилитаризации и денацификации Украины.

"Зеленский долго выпрашивал жёстких действий со стороны Москвы. Всё, что сегодня происходит, на совести этого кровавого клоуна", — подытожил Руденко.

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Военкор: "Зеленский долго выпрашивал жёстких действий со стороны Москвы"
Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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