Пошла новая волна ракетных ударов во многих областях Украины

Украинские СМИ сообщают о третьей волне ракетных ударов по инфраструктуре ВСУ.
Не менее пяти ударов нанесены по Харькову.
"Уже пять мощных прилётов. В городе перебои со светом", — пишут в аккаунте мессенджера очевидцы.
Также пишут о новых взрывах на левом берегу Днепра в Киеве.
На данный момент свет пропал в Хмельницком, некоторых районах Львовской и Киевской области. В Житомире электричества нет по всему городу.
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Алексей Леонков рассказал про комплексы РЭБ, которые заставляют ВСУ бить по своим позициям.