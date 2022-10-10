Пошла новая волна ракетных ударов во многих областях Украины

Сообщается о взрывах в Харькове, в городе перебои со светом

Украинские СМИ сообщают о третьей волне ракетных ударов по инфраструктуре ВСУ.

Не менее пяти ударов нанесены по Харькову.

"Уже пять мощных прилётов. В городе перебои со светом", — пишут в аккаунте мессенджера очевидцы.

Также пишут о новых взрывах на левом берегу Днепра в Киеве.

На данный момент свет пропал в Хмельницком, некоторых районах Львовской и Киевской области. В Житомире электричества нет по всему городу.

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