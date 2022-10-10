Рожин о хлопках в Белгороде: на полигоне подрывали боеприпасы и запускали ракеты

Сегодня, в понедельник, 10 октября, сообщалось о якобы сильном взрыве в Белгороде и его пригороде.

Оказалось, что хлопки связаны с уничтожением боеприпасов на полигоне.

Об этом сообщил военный аналитик Борис Рожин.

"В Белгородской области сообщают, что информация о взрывах в Белгороде связана с тем, что на военном полигоне подрывали боеприпасы, а также массировано запускали ракеты по целям на Украине", — пишет в Telegram-канале военный эксперт.