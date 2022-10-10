Ночью ВС РФ нанесли серию ударов по военным целям в Запорожье

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия СВО и уничтожают военные объекты противника.

В ночь на 10 октября армия России нанесла серию ракетных ударов по позициям Вооружённых сил Украины в Запорожье. Известно, что часть города осталась без электричества. В результате некачественной работы украинской противовоздушной обороны осколки ракет попали в дома жителей. Сообщается, что, возможно, была уничтожена подстанция.

Ранее ВС РФ нанесла мощный удар по объектам, используемым украинскими боевиками и иностранными наёмниками в качестве мест хранения оружия и боеприпасов.