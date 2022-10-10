Стремоусов сообщил, ВС РФ отбили все атаки ВСУ в Херсоне

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов проинформировал об обстановке в Херсоне на утро 10 октября.

Он сообщает, что украинские нацисты делали попытки атак, но они были отбиты российской армией. Часть личного состава взята в плен. Ситуация остаётся под контролем Вооружённых сил России.

В городе сохраняется спокойная и стабильная обстановка. Логистическая система работает в обычном режиме. Чиновник уверен, что сдача Херсона невозможна.

Ранее сообщалось о нанесении ВС РФ серии ракетных ударов по военным целям в Запорожье. Российская армия уничтожает объекты стратегической важности для ВСУ.