Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов проинформировал об обстановке в Херсоне на утро 10 октября.
Он сообщает, что украинские нацисты делали попытки атак, но они были отбиты российской армией. Часть личного состава взята в плен. Ситуация остаётся под контролем Вооружённых сил России.
В городе сохраняется спокойная и стабильная обстановка. Логистическая система работает в обычном режиме. Чиновник уверен, что сдача Херсона невозможна.
Ранее сообщалось о нанесении ВС РФ серии ракетных ударов по военным целям в Запорожье. Российская армия уничтожает объекты стратегической важности для ВСУ.
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