Украинские журналисты заявили о громких взрывах на территории Ивано-Франковска.
Известно, что этот город находится на западе страны. О происшествии сообщили в "Страна.ua".
Ранее военные корреспонденты "Русской весны" рассказали о ракетных ударах по Сумам. Как отметили в СМИ, взрывы прогремели в Конотопе, Закарпатье, Одессе и Харькове.
Политик Захар Прилепин призвал сильно не радоваться происшествиям на Украине и предупредил, что киевские власти в ответ атакуют российские территории. По мнению писателя, напряжённость между странами продолжит расти.
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Алексей Леонков рассказал про комплексы РЭБ, которые заставляют ВСУ бить по своим позициям.