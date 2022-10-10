На Украине сообщили о взрывах в Ивано-Франковске

Украинские журналисты заявили о громких взрывах на территории Ивано-Франковска.

Известно, что этот город находится на западе страны. О происшествии сообщили в "Страна.ua".

Ранее военные корреспонденты "Русской весны" рассказали о ракетных ударах по Сумам. Как отметили в СМИ, взрывы прогремели в Конотопе, Закарпатье, Одессе и Харькове.

Политик Захар Прилепин призвал сильно не радоваться происшествиям на Украине и предупредил, что киевские власти в ответ атакуют российские территории. По мнению писателя, напряжённость между странами продолжит расти.