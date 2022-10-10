Коротченко: Зеленский и его окружение стали легитимными военными целями ВС РФ

Утром 10 октября на всей территории Украины прогремели взрывы, которые продолжаются по настоящее время. В частности, взрывы зафиксированы в Киеве, Днепропетровске, Одессе, Закарпатье, Полтаве и других городах и областях. На некоторых территориях отключено электричество, есть проблемы с водоснабжением.

Взрыв прогремел в том числе в центре столицы Украины Киеве. Прилёт пришёлся рядом с месторасположением памятника Михаилу Грушевскому недалеко от офиса президента страны Владимира Зеленского.

Военный эксперт Игорь Коротченко в свою очередь прокомментировал происходящее. По его словам, для руководства РФ Зеленский и его окружение стали легитимными военными целями.

"Очевидно, что с 10 октября Зеленский и его ближайшее окружение рассматривается военно-политическим руководством РФ в качестве легитимных военных целей", — написал он в своём Telegram-канале.