Утром 10 октября на всей территории Украины прогремели взрывы, которые продолжаются по настоящее время. В частности, взрывы зафиксированы в Киеве, Днепропетровске, Одессе, Закарпатье, Полтаве и других городах и областях. На некоторых территориях отключено электричество, есть проблемы с водоснабжением.
Взрыв прогремел в том числе в центре столицы Украины Киеве. Прилёт пришёлся рядом с месторасположением памятника Михаилу Грушевскому недалеко от офиса президента страны Владимира Зеленского.
Военный эксперт Игорь Коротченко в свою очередь прокомментировал происходящее. По его словам, для руководства РФ Зеленский и его окружение стали легитимными военными целями.
"Очевидно, что с 10 октября Зеленский и его ближайшее окружение рассматривается военно-политическим руководством РФ в качестве легитимных военных целей", — написал он в своём Telegram-канале.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Алексей Леонков рассказал про комплексы РЭБ, которые заставляют ВСУ бить по своим позициям.