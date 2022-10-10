Коротченко назвал удары по территории Украины воздушной наступательной операцией

Сегодня, 10 октября, во многих городах и областях Украины прогремели взрывы. Прилёт ракеты зафиксирован в том числе в центре Киева, удар был нанесён недалеко от месторасположения офиса президента страны Владимира Зеленского.

Главный редактор журнала "Национальная оборона", директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко заявил, что происходящее на Украине можно расценивать как воздушную наступательную операцию, при которой применяется только обычное оружие.

"Под воздушной наступательной операцией понимается совокупность взаимосвязанных и согласованных по цели, месту и времени боевых действий, проводимых на ТВД силами оперативно-тактического назначения с применением только обычного оружия и ограниченным количеством стратегической авиации по единому замыслу и плану", — написал он в Tekegram-канале.

Коротченко уточняет, что речь идёт о том, "что сейчас происходит".

Он также отметил, что, несмотря на глубокую ночь, президент США Джо Байден был разбужен сообщением о воздушной наступательной операции РФ на Украине. Сейчас, по его словам, в Белом доме идёт экстренное совещание.